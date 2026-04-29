Міненерго повідомило про знеструмлення в шести областях через російські удари

Частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській і Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок російських обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури, повідомило Міністерство енергетики України.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів», – йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві зазначили, що 29 квітня застосування обмежень не прогнозується.

У Міненерго також закликають ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години: з 18:00 до 22:00, щоб знизити навантаження на систему.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі російські війська атакували Україну 171 ударним безпілотником, 154 з яких знешкодили сили ППО. За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.