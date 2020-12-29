Мінфін залучив понад 23 мільярда через розміщення ОВДП

Міністерство фінансів розмістило еквівалент 23,6 мільярда гривень через облігації внутрішньої державної позики. Про це йдеть в повідомленні відомства 29 грудня.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 грудня 2020 року, до державного бюджету залучено 23 643 599 317,37 гривень (за курсом НБУ)», – повідомляє міністерства.

Мінфін здійснив вісім дорозміщень, дата погашення – з березня 2021 до лютого 2025 року. На ОВДП подали 117 заявок, задовольнили 107 із них. Середньозважена дохідність варіюється від 2,9% до 12,25%.

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22 грудня Міністерство фінансів залучило через ОВДП до державного бюджету в еквіваленті 22 мільярди 209 мільйонів гривень.

Рекордне розміщення ОВДП, на суму понад 51 мільярд гривень, Міністерству фінансів України вдалося провести минулого тижня. Два тижні тому за такою ж процедурою до державного бюджету чиновники залучили майже 16 мільярдів гривень.