Міністр оборони Швеції підтвердив, що дрон, який збили біля французького авіаносця – російський

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив походження дрона, який шведські війська збили поблизу французького авіаносця Charles de Gaulle під час його візиту до зведського Мальме.

«Шведські збройні сили тепер можуть підтвердити на основі технічних даних, що несанкціонований безпілотник був запущений із російського судна радіорозвідки «Жигульовськ», – заявив він у своїх соцмережах.





Міністр назвав цей інцидент порушенням правил доступу Швеції та шведського повітряного простору:

«Це, звичайно, серйозно та безвідповідально. Шведські збройні сили відреагували рішуче та професійно, вживаючи контрзаходів, які порушили роботу безпілотника».

Посольство Росії в Швеції опублікувало коментар посла Сергія Бєляєва, за яким твердження представників Швеції про походження дрона нібито не підкріплені доказами, а дипломатичне відомство не отримувало звернень із цього приводу.

Раніше 27 лютого влада Швеції повідомила, що до французького авіаносця «Шарль де Голль» під час стоянки в порту шведського міста Мальме наблизився безпілотник. Він був «нейтралізований» силами шведських військових.