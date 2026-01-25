Вбивство в Міннеаполісі: влада Міннесоти подала позов проти адміністрації Трампа

Офіс прокурора округу Хеннепін та Бюро кримінальних розслідувань штату Міннесота подали судовий позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа, звинувачуючи федеральну владу в «перешкоджанні розслідуванню та можливому приховуванні чи знищенні доказів» у справі про смертельну стрілянину, під час якої агент Федеральної прикордонної служби застрелив 37-річного Алекса Претті в Міннеаполісі.

За даними позову, представники федеральних відомств забрали з місця стрілянини матеріали та не дозволили штатним слідчим оглянути місце події, навіть маючи на те відповідний ордер. Ці дії, за оцінкою міннесотських правоохоронців, «перешкоджають чесному та прозорому розслідуванню на рівні штату».

Позов супроводжується клопотанням про тимчасову судову заборону, і був поданий до окружного суду США в Міннесоті. Серед відповідачів – Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS), Імміграційна та митна служба (ICE), Митна та прикордонна служба, Прикордонний контроль США та генеральний прокурор США Пем Бонді.

Уточнюється, що ця дія відбувається на тлі значного суспільного та політичного напруження в штаті після загибелі Претті – інциденту, який спричинив масові протести та критику федеральних сил.

Співробітники федеральних служб США у суботу – через 17 днів після смерті Рене Гуд від рук співробітника імміграційної поліції – знову застрелили людину в Міннеаполісі. У місті з новою силою спалахнули протести.



Шеф поліції Міннеаполіса Браян О’Хара повідомив пресі, що його відомство отримало повідомлення про стрілянину на півдні Міннеаполісу близько третьої години ночі за місцевим часом. Поліціянти, які прибули на місце, виявили людину з кількома кульовими пораненнями. Йому спробували надати допомогу і повезли до лікарні, але він все ж таки помер.



Ім'я загиблого поки що не називається. За попередніми даними, загиблий був 37-річним жителем Міннеаполісу і ймовірно громадянином США.

Раніше Мін’юст США розпочав розслідування щодо губернатора Міннесоти Тіма Волза та мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея за підозрою у змові з метою перешкоджання роботі федеральних імміграційних агентів.