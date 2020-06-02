На Донбасі бойовики ведуть обстріли з гранатометів та мінометів – Міноборони

Від початку поточної доби, 2 червня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Вночі, після 02:35, ворог застосував неподалік Майорська гранатомети та стрілецьку зброю з напрямку від шахти 6-7 окупованої Горлівки. Після 08:55 розриви трьох ворожих мін калібру 82 мм зафіксували наші захисники Павлополя. Ворог супроводжував мінометний обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», 0 мовиться у повідомленні.

Ще один обстріл, вже зі стрілецької зброї зафіксували біля Новозванівки.

«Впевнившись у відсутності цивільного населення, наші воїни з легкого піхотного озброєння припиняли ворожу збройну активність. Бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає. Втрати окупантів уточнюються», – зазначили у міністерстві.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.