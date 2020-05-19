Міноборони: бойовики вели обстріли біля Новотошківського, Оріхового та Богданівки

Від початку поточної доби, 19 травня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим тиші. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«В трьох випадках ворог використовував заборонене важке озброєння. Загалом противник випустив 30 мін 82-го та 22 міни 120-го калібрів по нашим позиціям. На Луганському напрямку, зранку, з мінометів 120мм та 82мм ворог двічі відкривав вогонь по нашим захисникам неподалік Новотошківського. Також з аналогічного важкого озброєння та великокаліберних кулеметів, окупаційні війська вели обстріл оборонців Оріхового. На Донецькому напрямку, зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі Богданівки», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у Міноборони, за наявною інформацією, втрат серед українських військових в результаті обстрілів немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.