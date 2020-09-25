Міноборони заявило, що військовим на Донбасі виплатять близько чверті мільярда гривень

Міністерство оборони України збирається виплатити військовим на Донбасі близько чверті мільярда гривень додаткової винагороди.

У відомстві заявили, що нова додаткова винагорода запроваджена «заднім числом» з 27 липня для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Саме в цей день на Донбасі почалося нове перемир’я.

Гроші виплачують «за участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони в умовах особливого періоду, за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях».

«Зазначену винагороду запроваджено вперше за час особливого періоду. Вона здійснюється додатково до всіх виплат, належних військовослужбовцям ЗСУ та ДССТУ за безпосередню участь у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду», – розповів міністр оборони Андрій Таран.

У Міністерстві оборони стверджують, що наказ визначає розмір додаткової винагороди військовослужбовцям та порядок її виплати, але «жодним чином не встановлює правила та не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення».

Там запевняють, що «будь-які тлумачення умов цих виплат як нібито «запровадження якихось штрафів» є абсолютно маніпулятивним і політизованим».

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.