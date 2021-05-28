Міноборони заперечує, що укладало контракти з болгарською компанією Emco на постачання боєприпасів

Міністерство оборони України не укладало контрактів із компанією Еміліана Ґебрева Emco на постачання боєприпасів – про це Міністерство оборони заявило у відповідь на запит Радіо Свобода.

Запит, який редакція подала наприкінці квітня, стосувався інформації видання The New York Times від анонімних колишнього та чинного українських чиновників.

Згідно з нею, Україна наприкінці 2014 року підписала контракт із болгарською компанією Emco, яка належить підприємцю Еміліану Гебреву, контракт на постачання артилерійських боєприпасів для українських військових.

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«Міністерством оборони України не укладалося контрактів з болгарською компанією Emco», – йдеться у відповіді тичасового виконувача обов’язків директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Владислава Шостака.

17 квітня чеська влада оголосила в розшук імовірних агентів російського Головного управління Генштабу (ГРУ), яких вона підозрює у причетності до двох вибухів на складі боєприпасів в Чехії в жовтні і грудні 2014 року на терені селища Врбетиці. Тоді загинули двоє людей.

У квітні ексміністр оборони Андрій Загороднюк у ефірі Радіо Свобода на запитання журналіста, чи на цих складах могла зберігатися зброя для продажу в Україну і чи могло це стати мотивом, чому склад підірвали, відповів, що це інформація закритого характеру. Водночас він підтвердив, що Україна закуповувала зброю та військову техніку в Чехії.

Водночас головна компанія громадянина Болгарії Еміліана Ґебрева EMCO офіційно заперечила, що планувала реекспортувати озброєння з чеського складу до України. Компанія заявила, що взагалі ніколи не продавала Україні озброєнь, що походили б із Чехії.

Крім того, стверджували в компанії, в час від квітня 2014 року до грудня 2015-го, тобто протягом пів року до вибухів і ще року після того, як вони сталися, вона взагалі не планувала вивозити озброєння з тих складів ні до Болгарії, ні до якоїсь іншої країни.

Водночас Ґебрев визнав, що постачав в Україну озброєння після 2014 року.