Міноборони: від початку доби бойовики вели вогонь біля Гнутового, поранено військового

Від початку поточної доби, 1 червня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Так, у період з 5:00 по 5:20 , збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем обстріляли наших захисників неподалік Гнутового. Також поблизу цього ж населеного пункту, близько 10 години, противник використав БПЛА, щоб скинути заряд ВОГ-17. В результаті чого, один український воїн отримав осколкове поранення», – повідомили у міністерстві.

Пораненому надали медичну допомогу та доставили до лікарні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.