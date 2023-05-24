Міноборони Японії передає близько 100 автомобілів Україні

У Токіо відбулася церемонія передачі з нагоди передачі Україні близько 100 військових автомобілів – про це повідомили Міністерство оборони країни та посол України Сергій Корсунський 24 травня.

За повідомленням Корсунського, окрім автомобілів, Україна отримує від Токіо 30 тисяч харчових пайків для потреб Збройних сил.

«Перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, інші направлятимуться після проходження техогляду і необхідної підготовки», – уточнив він.

За словами Корсунського, це перший випадок в післявоєнній історії Японія, коли її Сили самооборони передають військову техніку країні, яка воює.

«Далі буде», – додав посол.

Днями президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою на саміті G7. Сторони обговорили можливість японських інвестицій у виробництво водню, літієвих акумуляторів, автомобілів, енергетичного обладнання, а також у будівництво шляхопроводів і залізничної інфраструктури.