Міноборони починає випробовувати «унікальний комплекс» для артпідрозділів ЗСУ

Міністерство оборони України заявляє про початок випробувань комплексу автоматизованого управління вогнем артилерії «Оболонь-А».

«Це дуже потрібний комплекс для Збройних сил України, який на 30-40 відсотків підвищить можливості наших артилерійських підрозділів. Він буде більш мобільним й ефективним, підвищить можливості вогневого ураження противника, а також живучість екіпажів», – наводить слова міністра оборони Степана Полторака прес-служба відомства.

Перебуваючи на державному підприємстві «Львівський державний завод «ЛОРТА», яке входить до складу державного концерну «Укроборонпром», Полторак наголосив, що цей комплекс є сучасною й унікальною технікою, яка не має жодної запчастини країни-агресора.

«Там лише ті запчастини і складові, які вироблені в Україні, на вашому підприємстві, а також ті, які нам поставили наші партнери», – сказав міністр оборони.

За словами Полторака, після успішного завершення цих випробувань комплекс візьмуть на озброєння, і буде почато його серійне виробництво.

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На початку квітня в Одеській області пройшли випробування нового мобільного комплексу крилатих ракет «Нептун», «створеного українськими вченими, конструкторами та виробничниками у рекордно короткий термін». Як повідомляли в РНБО, ці крилаті ракети «здатні точно вражати надводні та наземні цілі на відстані понад 300 кілометрів».