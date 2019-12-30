Від початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано – Міноборони

Від початку поточної доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Від початку поточної доби, 30 грудня, станом на 12.00, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли», – мовиться у повідомленні.

Минулої доби, за даними штабу ООС, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.