Від початку доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню – Міноборони

Від початку поточної доби, 26 квітня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зокрема, обстріли зафіксували біля Лебединського, Широкіного, Новотроїцького, Богданівки, Старогнатівки та Новотошківського,

«Підрозділи зі складу Об’єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби, з метою придушення провокаційних обстрілів противника», – мовиться у повідомленні.

За наявною інформацією, повідомили у Міноборони, бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.