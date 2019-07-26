Міноборони: обстрілів з боку бойовиків на Донбасі після півночі не було

Підтримувані Росією бойовики не порушували режиму припинення вогню від початку доби 26 липня, йдеться у зведенні, оприлюдненому на офіційному сайті Міністерства оборони України.

«Від початку поточної доби порушень «режиму тиші» з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил, як і раніше, неухильно виконують взяті зобов’язання щодо обопільного припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння», – йдеться в повідомленні.

Вранці штаб операції Об’єднаних сил повідомляв, що за добу 25 липня підтримувані Росією бойовики здійснили один обстріл неподалік Причепилівки, був поранений один український військовий.

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» про бойові дії на даний час не повідомляють.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.