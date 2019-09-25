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25 Вересень 2019, Київ 16:13
Новини | Події

У Міноборони повідомили про посилення обстрілів на Донбасі

Двоє військових постраждали на Донбасі цієї доби

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У Міністерстві оборони України вдень 25 вересня повідомили про посилення обстрілів по позиціях українських військових. З початку доби бойовики вчинили 15 обстрілів, інформує міністерство.

Зазначається, що бойовики використовують переважно гранатомети різних систем, а також в порушення Мінських угод використовували міномети.

«Українські військові кілька разів застосовували легке піхотне озброєння у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ з метою придушення ворожої збройної активності, збереження життя і здоров'я наших воїнів», – мовиться у повідомленні.

Повідомляється про одного пораненого військового, ще одного травмовано. Їх госпіталізували.

/**/ /**/ /**/ «У нас всі люди можуть піднятися для того, аби не відпустити звідси українські війська. Ми станемо поруч з ними, але не відпустимо війська з української території», – місцева Золотого Марина Данилкіна
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Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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