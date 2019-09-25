У Міноборони повідомили про посилення обстрілів на Донбасі

У Міністерстві оборони України вдень 25 вересня повідомили про посилення обстрілів по позиціях українських військових. З початку доби бойовики вчинили 15 обстрілів, інформує міністерство.
Зазначається, що бойовики використовують переважно гранатомети різних систем, а також в порушення Мінських угод використовували міномети.
«Українські військові кілька разів застосовували легке піхотне озброєння у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ з метою придушення ворожої збройної активності, збереження життя і здоров'я наших воїнів», – мовиться у повідомленні.
Повідомляється про одного пораненого військового, ще одного травмовано. Їх госпіталізували.
У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявляють, що бійці ООС нібито обстріляли Петровський район Донецька, внаслідок чого пошкоджено два будинки.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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