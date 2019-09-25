Один військовий поранений на Донбасі від початку доби – штаб ООС

Один український військовий поранений на Донбасі від початку доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил вранці 25 вересня.

«Від початку поточної доби збройні формування Росії та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Також із гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, 24 вересня підтримувані Росією бойовики на Донбасі 23 рази обстрілювали позиції українських сил, внаслідок чого один український військовий загинув, ще один був поранений.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українську сторону в обстрілах своїх позицій, про поранених не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.