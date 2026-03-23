У Міноборони пояснили, за яких умов Росія захоче завершення війни

Тільки тоді, як у великих російських містах, таких як Петербург, Москва чи Краснояр, життя стне небезпечним і некомфортним, Росія почне «серйозно замислюватися» про завершення війни, йдеться у заяві Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що українські Сили оборони вже тривалий час працюють над тим, щоб «повернути війну туди, звідки вона прийшла».

За даними Міноборони, «останнім часом це стає дедалі відчутнішим для Росії» – фіксуються атаки на Москву, удари по об’єктах у Ленінградській області, зокрема по портовій інфраструктурі, а також «постійні нальоти на Сочі».

«Є одне просте розуміння – Росія почне замислюватися про закінчення війни, коли потворам у Москві, Пітері, Краснодарі та інших великих містах стане небезпечно і некомфортно жити», – заявили у відомстві.

У Міноборони наголосили, що це лише початок, і українські захисники тільки «прощупують почву».

Президент США Дональд Трамп раніше заявив в інтерв’ю NBC News, що укладенню мирної угоди заважає позиція українського президента Володимира Зеленського. «Я здивований, що Зеленський не хоче укласти угоду. Скажіть Зеленському укласти угоду, тому що Путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато важче домовитися», – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що США мають чинити більше тиску на Росію, а не на нього. «Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці справді хочуть закінчити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але необхідно чинити більше тиску на Росію, а не на мене», – заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico.

Американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія продовжує відкидати будь-яке мирне врегулювання з Україною шляхом переговорів, яке не задовольняє всі вимоги РФ, навіть якщо воно задовольняло б її територіальні претензії.

Перші раунди переговорів Росії, України й США відбулися 23–24 січня і 4–5 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах, а третій – 17–18 лютого у Швейцарії. Наступну зустріч планували провести на початку березня, але бойові дії на Близькому Сході завадили її організувати.



