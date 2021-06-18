У Міноборони прокоментували розслідування Bihus.Info щодо ймовірної закупівлі дизелю з «труби Медведчука» у 2016 році

У Міністерстві оборони України прокоментували Радіо Свобода розслідування Bihus.Info про розмови буцімто Віктора Медведчука, де він обговорює отримання контролю над частиною нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», який проходить територією України.

За даними журналістів, частину «старого дизелю», який залишався в трубопроводі на момент його переходу під контроль компанії, пов’язаної із Медведчуком, у 2016 році закупило Міністерство оборони України.

У 2016 році за результатами процедур закупівель було укладено 13 договорів на закупівлю палива дизельного з наступними постачальниками: ТОВ «Трейд Коммодіті»,​ ДП «​Прикарпатзахідтранс»​, ТОВ «​Вог Аеро Джет»​, повідомили у відомстві.

«Паливо дизельне, яке закуповувалось протягом 2016 року, відповідало вимогам нормативних документів, випадків виходу з ладу озброєння та військової техніки Збройних Сил України пов’язаних із застосуванням зазначеного пального не зафіксовано», – повідомило відомство з посиланням на дані командування сил логістики Збройних Сил України.

У Міністерстві оборони запевняють, що в 2016 році закупівля пально-мастильних матеріалів, у тому числі дизельного палива, здійснювалась відповідно до закону, коштом державного бюджету за централізованими розрахунками.

ДП «​Прикарпатзахідтранс» формально досі володіє окремими активами нафтопроводу «​Самара – Західний напрямок». Хоча арешт Вищого антикорсуду й накладає заборону розпоряджатись, відчужувати та користуватись об’єктами.

У січні 2021 Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ «Трейд Коммодіті» та відкрив ліквідаційну процедуру. Але вже в кінці квітня 2021 року Верховний суд частково задовольнив касацію і відмінив рішення про визнання банкротом і ліквідацію. Експертиза свого часу підтвердила участь цієї компанії в корупційній схемі з розтрати 58 мільйонів гривень державних коштів при закупівлі палива для Міністерства оборони. У 2017 році Bihus.Info розслідували, що ТОВ «Трейд Коммодіті» закуповує значну частину палива у фірми, що фігурує у кримінальному провадженні через незаконне виготовлення нафтопродуктів.​

ТОВ «​Вог Аеро Джет» фігурує в розслідуваннях корупційних схем навколо постачання дизелю для «​Укрзалізниці». Особа, що керувала діяльністю компанії та була організатором схем отримала підозру, повідомило НАБУ 21 травня.

Служба безпеки України перевіряє «плівки Медведчука», які у своєму розслідуванні оприлюднили журналісти проєкту Bihus.Info, повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телеканалу «Дом».