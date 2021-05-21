Суд почав розглядати апеляції на запобіжний захід Медведчуку

Київський апеляційний суд 21 травня почав розглядати апеляційні скарги, подані на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до народного депутата від «ОПЗЖ», кума російського президента Віктора Медведчука.

Медведчук прибув на засідання суду.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під будівлею суду зібралися молоді особи спортивної зовнішності і представники правих. Після штовханини їх розділив кордон поліцейських.

18 травня в Офісі генерального прокурора України повідомили Радіо Свобода, що оскаржили рішення Печерського суду про домашній арешт Медведчука.

В Офісі генпрокурора додали, що прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 мільйонів 930 тисяч гривень.

Народний депутат України Ренат Кузьмін у телеграм-каналі повідомив, що адвокати Віктора Медведчука також внесли апеляцію на рішення Печерського суду щодо застосування до Медведчука цілодобового домашнього арешту.

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Козак нині перебуває в Росії. За словами Медведчука, Козак перебуває на лікуванні в Білорусі.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою. Пізніше адвокат Медведчука повідомив, що підозра вручена за статтями 111 і 438 ККУ (держзрада і порушення звичаїв війни).

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».