Міноборони Туреччини повідомило про перехоплення ще однієї балістичної ракети з Ірану

Сили НАТО знешкодили ще одну балістичну ракету, випущену з боку Ірану, повідомляє Міністерство оборони Туреччини 13 березня.

«Ракету, яка була запущена з Ірану та входила до турецького повітряного простору, нейтралізували засоби протиповітряного та протиракетного захисту НАТО, розміщені в Східному Середземномор’ї», – повідомляє пресслужба відомства.

Міноборони додає, що заходи щодо загрози території та повітряному простору Туреччини були вжиті «рішуче й без зволікань». Зараз тривають консультації з «відповідною країною» щодо всіх аспектів цього випадку.

У відомстві додали, що уважно стежать за розвитком подій у регіоні та оцінюють їх, «маючи національну безпеку за найвищий пріоритет».

Читайте також: НАТО перекинуло частину систем ППО з Європи на Близький Схід – генерал Гринкевич

Речниця НАТО Аллісон Гарт підтвердила збиття іранської ракети, що прямує до Туреччини.

«НАТО зберігає пильність і твердо стоїть на захисті всіх членів Альянсу», – додала вона.

9 березня Міноборони Туреччини повідомляло про знищення в повітряному просторі країни балістичної ракети, запущеної з Ірану. Уламки впали на незаселеній території в Газіантепі.

З 28 лютого США та Ізраїль завдають ударів по Ірану. Іран атакує країни Перської затоки ракетами та дронами. 4 березня балістична ракета, випущена з території Ірану, була збита в повітряному просторі Туреччини. Іран тоді заявив, що не запускав ракети в бік Туреччини.

5 березня іранський дрон завдав удару по аеропорту міста Нахічевань в Азербайджані. Іран також заявив, що аеропорт не був ціллю. Президент Ірану Масуд Пезешкіан 7 березня вибачився перед «сусідами, які зазнали ударів з боку Ірану».



