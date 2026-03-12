«Кращого часу для Путіна не буде»: Чалий про небезпечний період для країн НАТО

Конфлікт між владою Угорщини та України загострюється. Угорський прем'єр Віктор Орбан заявляє про погрози його сім'ї від українців.

Чи не стануть відносини між країнами ще гіршими?

Та які важелі впливу на Україну має лідер Угорщини?

Війна на Близькому Сході триває вже другий тиждень. Президент США Дональд Трамп заявляє про перемогу, але уточнив, що вони «мають завершити роботу».

Яка мета бойових дій?

Чи вона досягнута?

Чи дійсно у країн Близького Сходу є необхідність у українських технологіях дронів-перехоплювачів?

Як конфлікт на Близькому Сході вплинув мирний процес у російсько-українській війні?

Чи не відклали мирні перемовини на «другий план»?

У студії Радіо Свобода ці питання обговорили з Валерієм Чалим, надзвичайним і повноважним послом України у США (2015-2019 рр.).

Ось дещо з його відповідей.

Про війну на Близькому Сході:

«Знаєте, це така епоха превентивних ударів, воно мені дуже не подобається. Тому що це не передбачено статутом ООН. Але хто вже на це дивиться? Тут дуже погана історія, що таким чином США дають пас тим країнам, які право сили використовують більше, ніж силу права».

Про військову політику Європи:

«Як зупинити війну в Європі? Час прийшов силам, хоч 60 тисяч, оцим «рішучим», зайти вже в Україну. Не на лінію фронту. Це буде сигнал Путіну, дуже потужний. Уже оце Європі треба забути меншовартість. Америка буде виходити, Америка буде займатись своїми справами. Європі треба взяти відповідальність. І 60 тисяч військових Британії, Франції і інших країн за фінансуванням Німеччини має бути в цьому році на території України. Це був би найточніший сигнал, який в Кремлі би почули».

Про мирні перемовини Україна–США–Росія:

«Я вважаю, що переговори були імітацією. Вони були тільки в частині обміну полоненими і в частині бізнесу. Політичної частини там не було. Вона була давно зрозуміла, що те, що вимагає Путін, нереально зробити. Ну, без бою віддати неокуповані території. Все. Все інше, оці заяви проміжні, зустрічі, це було, щоб підтримувати «настрій миру».

Про «дуже небезпечний період для деяких країн НАТО»

Також Валерій Чалий заявив, що нинішній період може бути особливо небезпечним для деяких країн НАТО, оскільки Росія може спробувати скористатися тим, що США зосереджені на подіях на Близькому Сході.

За його словами, поки російські війська задіяні у війні проти України, це стримує Кремль від ширших дій у Європі. Водночас у разі паузи або перемир’я Москва могла б перекинути частину сил до кордонів альянсу. І скористатися тим, що Європа наразі не готова до війни.

«Кращого часу для Путіна, поки американці зайняті на Близькому Сході, не буде. Тому це дуже небезпечний період для деяких країн НАТО», – зазначив Чалий.

Він також припустив, що Росія теоретично могла б провести обмежену операцію проти однієї з країн Балтії, зокрема в районі естонської Нарви, використавши сценарій швидкої військової операції.

У грудні 2025 року у Кремлі казали, що заяви про те, що президент Росії Володимир Путін хоче відновити Радянський Союз, є помилковими, а твердження про плани Путіна вторгнутися до країни-члена НАТО – «повна дурість».

Перед тим канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи на німецькому телебаченні, заявив, що мета Путіна – повернути Радянський Союз. Також, за словами канцлера, Європа повинна захищатися від російських намірів щодо нападу на НАТО.

Восени американський Інститут вивчення війни (ISW) написав у своєму звіті, що Росія вступила в «нульову фазу» своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО.

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору. Росія звинувачення відкидає.

Розвідки європейських країн не виключають нападу Росії на країни Балтії впродовж найближчих років. У вересні генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія і Китай готуються до довгострокової конфронтації.



