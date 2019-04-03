Понад 800 цивільних постраждали через міни та вибухонебезпечні предмети на Донбасі – Міноборони

833 цивільні людини постраждали через міни та «вибухонебезпечні залишки війни» на Донбасі, повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Максим Комісаров.

«Найбільш складна ситуація склалася на сході України, де вибухонебезпечні предмети, призводять до загибелі та травмування людей. Так з початку збройної агресії Російської Федерації на територіях Донецької та Луганської областей внаслідок підриву на мінах та вибухонебезпечних залишках війни постраждало 833 цивільні особи – 269 загинуло та 564 поранено, з них – 125 дітей: 27 загинуло та 98 отримали поранення», – заявив Комісаров.

Він зазначив, що наразі близько 16 тисяч квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей, у тому числі й тимчасово окуповані території, містять ділянки місцевості, що несуть мінну небезпеку для населення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинулиблизько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.