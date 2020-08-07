При Мінреінтеграції створили комісію для забезпечення мовлення на окупованих територіях

Міністерство реінтеграції окупованих територій України заявило 7 серпня про створення Комісії з питань стабільного функціонування національного телебачення і радіомовлення на тимчасово окупованих територіях і прикордонних територіях України.

Комісію очолив віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Основним завданням комісії називають забезпечення взаємодії органів влади в питаннях українського мовлення на Крим і Донбас.

Як заявила секретарка Комісії Юлія Лапутіна, за наявною в міністерстві інформацією, на тимчасово окупованих територіях понад половина громадян взагалі не має доступу до українських телеканалів та інтернет-сайтів.

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«Тому одним із наших першочергових завдань буде повернення жителів тимчасово окупованих територій до політичного, культурного та суспільного життя України. Держава застосовує всі технології для забезпечення громадян вітчизняним мовленням, втілюючи стратегію інформаційної реінтеграції окупованих територій», – додала Лапутіна.

Комісія є постійно діючим експертним дорадчим органом.

У червні Кримська правозахисна група повідомила, що ситуація з доступом українського FM-радіосигналу в окупованому Росією Криму (на півночі півострова) в червні погіршилася порівняно з попереднім моніторингом у березні.