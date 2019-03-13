Росія не хоче обговорювати звільнення полонених моряків – Марчук

Росія відмовляється від обговорення вимог України щодо звільнення захоплених у Чорному морі українських військових моряків. Про це за підсумками переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську 13 березня заявив офіційний представник України Євген Марчук.

«Російська сторона категорично відмовляється взагалі обговорювати це питання, у них навіть було намагання піти, коли я висловлював позицію Україні з цього приводу. Але все-таки вони залишилися і дослухали», – розповів Марчук.

Російська сторона також відмовляється вести переговори щодо обміну 25 на 25 (25 російських громадян, котрі відбувають покарання в українських місцях позбавлення волі, на 25 утримуваних Москвою громадян України), додає представник України.

«Представники ОРДО та ОРЛО категорично не хочуть також обговорювати обмін заручниками, який до цього ми детально обговорювали», – заявив Євген Марчук.

Офіційний представник України також назвав узгоджений 7 березня «найкоротшим за усі періоди», оскільки «не було гарантій з російської сторони, їхній представник Гризлов навіть не брав участі в обговоренні та затвердженні тексту».

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.