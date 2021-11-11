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У Мінську затримали чемпіонку світу з фристайлу. У 2019 році вона була найкращою спортсменкою Білорусі

Олександра Романовська під час виступу на Олімпіаді в Пхенчхані, 2018 рік

У Білорусі затримали дворазову чемпіонку світу з фристайлу Олександру Романовську, яка в 2019 році визнавалася найкращою спортсменкою країни. Про це повідомляє Фонд спортивної солідарності/BSSF.

«Олександра Романовська зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в Мінську», – йдеться у повідомленні.

За інформацією BSSF, машину Романовської зупинили увечері 10 листопада, коли вона поверталася з тренування. Спортсменку затримали за статтею 24.3 («Невиконання законного розпорядження або вимоги посадової особи при виконанні нею службових повноважень»).

Романовська у 2020 році підписала відкритого листа спортсменів за чесні вибори і проти насильства.

У серпні 2021 року білоруського чемпіона світу з тайського боксу Олексія Кудіна, якого екстрадували з РФ до Білорусі, засудили до 2,5 років увʼязнення. Спортсмена звинувачували у спротиві міліції під час акції протесту 2020 року.

У Білорусі у серпні 2020 року розпочалися протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада жорстоко придушила акції протесту виступи, проти опозиції тривають репресії.

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