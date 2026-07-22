Мінцифри анонсує тестування 5G в центрі Києва

Міністерство цифрової трансформації планує тестовий запуск зв’язку 5G у центрі Києва – про це у відомстві повідомили 22 липня:

«Після успішного тестування технології у Львові, Бородянці та Харкові запускаємо 5G-зону в столиці. Зв’язок нового покоління працюватиме в центральній частині міста – від Майдану Незалежності до Бессарабської площі».

Також мобільні оператори розгорнули додаткові локації, де можна зловити 5G. Після Києва пілотну мережу планують розширити на Одесу.

Мінцифри уточнює, що телефони зазвичай підключаються до нової мережі автоматично. Якщо цього не сталося, міністерство радить:

перевірити в налаштуваннях стільникових даних, чи телефон підтримує 5G, та оновити операційну систему

вимкнути режим енергозбереження, перемкнути режим «У літаку» або перезавантажити телефон

Серед характеристик 5G Мінцифри називає середню швидкість з’єднання 600-700 мегабіт за секунду, іноді понад 1 гігабіт за секунду, та стабільну роботу під навантаженням та в пікові години.

За даними міністерства, технологію вже протестували понад 1,5 мільйона українців.

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У січні тодішній очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив про перший запуск в Україні технології 5G, яка дозволяє передачу даних на швидкості близько 500 Мбіт/с на абонента. Першими нею змогли скористатися люди, які живуть у центрі Львова або відвідують це місто.

Технологія стільникового зв’язку п’ятого покоління (5G) почала розгортатися по всьому світу в 2019 році. Вона обіцяє більшу пропускну здатність і набагато швидше передавання даних.

Це досягається за рахунок використання більш високої, ніж у мережах 4G, радіочастоти. Радіус дії таких частот у середньому 1,6 кілометра, крім того вони слабко проникають крізь деякі види будівельних матеріалів, в зв’язку з чим мережа 5G вимагає набагато більш купчастого розгортання антен.







