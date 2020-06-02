Запобіжний захід для «мінера» мосту Метро, ймовірно, обиратимуть 3 червня – прокуратура

Запобіжний захід для чоловіка, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро в Києві, ймовірно, обиратимуть 3 червня, повідомили Радіо Свобода у київській прокуратурі.

«Завтра будемо звертатися до суду з клопотанням. Зараз його готують. Зранку внесемо клопотання. Далі суд призначить автоматичним розподілом суддю і час судового засідання», – сказала речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, з огляду на те, що Дніпровський райсуд, куди буде внесене клопотання, має два приміщення, то де саме відбудеться засідання, стане відомо, коли суд розподілить справу для розгляду.

Прокуратура наразі має намір просити про тримання підозрюваного під вартою, додала Максимець у розмові з Радіо Свобода.

Раніше сьогодні прокуратура повідомила підозру чоловіку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Йому інкримінують частині 2 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

1 червня поліція отримала повідомлення про замінований міст Метро в Києві. Чоловіка з муляжем вибухового пристрою невдовзі затримали.