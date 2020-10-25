Дільниці закриті. В Україні завершилося голосування на місцевих виборах

В Україні завершилося голосування на місцевих виборах. О 20:00 були закриті виборчі дільниці.

У виборчих списках на місцевих виборах 25 жовтня фігурували прізвища 227 тисяч 943 кандидатів, свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Найбільше серед них було висуванців від політичних партій «Слуга народу» і Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». У списках кандидатів кількість членів цих політичних сил сягнула 10,2%.

Станом на 18:00 25 жовтня правоохоронці зареєстрували 3689 заяв про порушення виборчого законодавства. Найбільше про порушення заявляли в Києві та столичній області, а також у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Найбільше заяв, майже півтори тисячі, стосуються агітації в день виборів.

Активність виборців станом на 16:00 склала близько 27%, повідомила громадянська мережа «Опора». Це менше, ніж на місцевих виборах 2015 року, коли на цей час проголосували понад 36% виборців.

Центральна виборча комісія оперативної узагальненої по всій Україні інформації про явку на місцевих виборах не подає.