МВС назвало найпоширеніші порушення на виборах

Поліція у день місцевих виборів отримала 5006 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом, повідомило Міністерство внутрішніх справ України в фейсбуці.

«Зафіксовано 1800 порушень ведення агітації, порушення таємниці голосування – 274, підкуп виборців – 209, незаконне знищення виборчої документації – 181, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 178, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 102», – заявили в МВС.

За день голосування поліцейські відкрили 159 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів.

За даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.