Перед годинами пік у Києві обмежать рух Північним мостом

На Північному мосту у Києві 13 листопада частково обмежать рух із 8:00 до 17:00. Як повідомили у «Київавтодорі», у цей час виконуватимуть поточний ремонт покриття.

«Працюватимуть у напрямку Троєщини. Аби менше впливати на трафік основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік. Роботи були заплановані на 11 листопада, але перенесені через погодні умови», – пояснили комунальники.

Рух Північним мостом через Дніпро в Києві мали частково перекрити для ремонтних робіт напередодні.

1 листопада міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про повне відновлення руху автотранспорту відремонтованим мостом через Русанівську протоку. Ремонтні роботи на цьому мосту тривали з вересня 2018 року.