У прокуратурі назвали час розгляду запобіжного заходу для «мінера» мосту Метро

Запобіжний захід для чоловіка, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро в Києві обиратимуть 3 червня о 14:00 у Дніпровському райсуді, повідомили Радіо Свобода у київській прокуратурі.

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, засідання відбудеться в будівлі суду на вулиці Кошиця, 5. Засідання вестиме суддя Оксана Метелешко.

Прокуратура напередодні повідомляла, що має намір просити про тримання підозрюваного під вартою.

Напередодні прокуратура повідомила підозру чоловіку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Йому інкримінують частині 2 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

1 червня поліція отримала повідомлення про замінований міст Метро в Києві. Чоловіка з муляжем вибухового пристрою невдовзі затримали.