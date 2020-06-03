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03 червня 2020, Київ 12:09
Новини | Події

У прокуратурі назвали час розгляду запобіжного заходу для «мінера» мосту Метро

1 червня поліція отримала повідомлення про замінований міст Метро в Києві. Чоловіка з муляжем вибухового пристрою невдовзі затримали

Запобіжний захід для чоловіка, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро в Києві обиратимуть 3 червня о 14:00 у Дніпровському райсуді, повідомили Радіо Свобода у київській прокуратурі.

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, засідання відбудеться в будівлі суду на вулиці Кошиця, 5. Засідання вестиме суддя Оксана Метелешко.

Прокуратура напередодні повідомляла, що має намір просити про тримання підозрюваного під вартою.

Погроза підірвати міст Метро в Києві – як це пояснює поліція (відео)
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Погроза підірвати міст Метро в Києві – як це пояснює поліція (відео)

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Напередодні прокуратура повідомила підозру чоловіку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Йому інкримінують частині 2 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

1 червня поліція отримала повідомлення про замінований міст Метро в Києві. Чоловіка з муляжем вибухового пристрою невдовзі затримали.

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