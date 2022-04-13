Головний прокурор МКС відвідав Бучу

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу на Київщині, повідомив Офіс генерального прокурора України.

«Карім А.А. Хан, королівський адвокат, прибув до Києва з командою слідчих та експертів, щоб розпочати своє незалежне розслідування безпосередньо на місцях вчинення воєнних злочинів», – заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що у день приїзду Хана в Бучі почалася ексгумація тіл вбитих цивільних з другої великої могили на території місцевої церкви. Повідомляється, що разом вони відвідали також місце зберігання розстріляних військовими РФ автомобілів.

У другому великому похованні, як і в попередньому, каже Венедіктова, – більшість з 15 жертв, яких вже оглянули, мають вогнепальні та осколкові поранення.



«Тут на кожному кроці жахливі докази звірств армії РФ на території України і ми об’єднуємо зусилля із Офісом прокурора МКС, щоб розслідувати кожен воєнний злочин на нашій землі», – сказала Венедіктова.



За її словами, невдовзі Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднається до роботи спільної слідчої групи, яку створили Україна, Литва та Польща.



«Дуже важливо, що прокурор МКС Хан бачить наслідки і свідчення цих жахливих злочинів РФ на власні очі і щирий у своєму прагненні невтомно працювати заради верховенства права та справедливості для жертв та потерпілих», – сказала генпрокурор.

Пресслужба Міжнародного кримінального суду у твітері подала заяву Каріма Хана у Бучі: «Україна є місцем злочину. Ми тут (у Бучі. – ред.), тому що маємо обґрунтовані підстави вважати, що вчинялися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні прорватися крізь туман війни, щоб дістатися істини».

12 квітня міська влада Бучі повідомила про понад 400 загиблих цивільних містян, тіла яких виявили з відступом із міста російських військ. Близько двох десятків людей ще вважаються зниклими безвісти.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після їх відступу у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.