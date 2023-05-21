Слідчий комітет Росії заочно висунув звинувачення прокурору і судді МКС через ордер на арешт Путіна

Слідчий комітет Росії заочно висунув звинувачення прокурору і судді Міжнародного кримінального суду за рішення про арешт «завідомо невинуватих» президента РФ Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової. Про це йдеться у пресрелізі відомства 21 травня.

Звинувачення висунули прокурору МКС Каріму Хану і судді Розаріо Сальваторе Айталі.

Прокурору висунули звинувачення за статтею про притягнення «завідомо невинуватого» до кримінальної відповідальності, а також «приготування до нападу» на представника іноземної держави. Дії судді кваліфіковані як «завідомо незаконне» взяття під варту, а також «приготування до нападу» на представника іноземної держави.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться про те, що вони підозрюються у незаконній депортації дітей із України. Рішення МКС підтримали США, більшість країн Євросоюзу (спільне рішення ЄС було заблоковано Угорщиною) й Україна.

Після цього Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана і суддів МКС. Москва звинувачує їх у незаконному переслідуванні Путіна і Львової-Бєлової.

19 травня МВС Росії оголосило у розшук прокурора Каріма Ахмада Хана.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та не бере участі в його роботі. Москва не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду, з 2016 року.