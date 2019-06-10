У Молдові провели засідання два кабінети міністрів

На тлі конституційної кризи у Молдові в понеділок відбулися засідання двох кабінетів міністрів на чолі з Павлом Філіпом і Майєю Санду, які не визнають легітимність один одного.

Кабінет Філіпа, який керував Молдовою в останні місяці, визнає легітимним Конституційний суд, а уряд Санду – парламент і президент країни Ігор Додон.

Кабінет Санду був сформований з представників Соціалістичної партії, яка вважається проросійською силою, і з проєвропейського блоку Acum («Зараз»).

Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком.

Конституційний суд, однак, визнав формування кабінету незаконним і тимчасово відсторонив президента Додона від влади, передавши його повноваження Філіпу. Той оголосив про розпуск парламенту.

Органи виконавчої влади поки підкоряються уряду Філіпа. Міністрів нового кабінету не пустили в будівлю уряду, і вони провели своє засідання в будівлі парламенту.

Іноземні держави та міжнародні організації заявляють про неприпустимість ескалації і необхідність діалогу. На Заході більше схиляються до визнання легітимності рішень парламенту. Таку позицію висловили представники ЄС і Ради Європи. Водночас МЗС Росії в понеділок у заяві привітало створення нового уряду в Молдові.

«Налаштовані на спільну роботу з демократично обраними органами влади Молдови щодо відновлення взаємовигідних російсько-молдавських зв’язків», – йдеться у заяві російського МЗС.

У понеділок Демократична партія офіційно закликала своїх опонентів провести переговори, щоб знайти вихід з кризи.

Міністерство закордонних справ України закликало політичні сили сусідньої Молдови діяти в межах правового поля.