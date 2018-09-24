У Молдові знову тимчасово усунули від повноважень президента Додона

У Молдові Конституційний суд країни вкотре усунув від виконання конкретного повноваження проросійського президента країни Ігоря Додона, який відмовляється виконувати конституційні обов’язки у протистоянні з проєвропейським урядом.

Цього разу, повідомляє Молдовська служба Радіо Вільна Європа, йдеться про призначення двох міністрів: охорони здоров’я, праці і соціального захисту, а також сільського господарства, регіонального розвитку і захисту довкілля. За Конституцією Молдови, президент має право відхилити кандидатури на посади міністрів один раз, але якщо прем’єр-міністр подасть їх повторно, голова держави зобов’язаний затвердити їх.

Тепер після рішення Конституційного суду, який визнав Додона «тимчасово нездатним виконувати обов’язки» щодо затвердження міністрів, їх затвердить своїм підписом голова парламенту або прем’єр-міністр, які будуть тимчасово призначені виконувати обов’язки президента для цієї дії. Рішення Конституційного суду остаточні і не можуть бути оскаржені.

Ігор Додон у відповідь різко розкритикував рішення Конституційного суду у фейсбуці.

Це вже принаймні четвертий такий випадок за останній рік, коли Додон іде на конфронтацію з урядом чи парламентом, при цьому порушуючи Конституцію Молдови, але Конституційний суд передає його повноваження підписати належний документ іншим посадовцям. Двічі, в жовтні 1917-го і в січні 2018-го, це ставалося, як і нині, через відмову президента затвердити повторно подані кандидатури міністрів; іще раз, теж у січні 2018 року, президент відмовився виконати свій обов’язок підписати закон про боротьбу з російською пропагандою після того, як він наклав вето на цей закон, але парламент Молдови подолав це вето.

Уряд Молдови проєвропейський і прозахідний, але обраний наприкінці 2016 року на прямих виборах президент Ігор Додон, колишній голова Партії соціалістів, стоїть на проросійських позиціях і часто виступає всупереч позиції уряду і парламенту.