Санду заявила, що Молдова допоможе українцям, які прибуватимуть в країну

Президентка Молдови Майя Санду 24 лютого заявила, що Кишинів запровадить надзвичайний стан і готовий прийняти десятки тисяч людей, які, ймовірно, прибуватимуть із сусідньої України після нападу Росії.

«Ми допомагатимемо людям, які потребують нашої допомоги та підтримки», – сказала Санду.

Санду скликала засідання Комітету з надзвичайних ситуацій, щоб ухвалити рішення щодо низки заходів з управління гуманітарним аспектом кризи.

Десятки автомобілів вишикувались у черзі на кордоні між Україною та Молдовою, повідомляють сайти молдавських ЗМІ.

Санду закликала всіх молдаван, які перебувають в Україні, негайно повернутися на батьківщину.

Раніше таке звернення озвучила і сусідня Польща.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.