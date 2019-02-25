У Молдові на виборах лідирує проросійська Партія соціалістів

У Молдові на виборах, що відбулися 24 лютого, за попередніми даними, лідирує проросійська Партія соціалістів, але їй бракує більшості, необхідної для формування уряду.

За даними Центральної виборчої комісії країни, після підрахунку понад 97% голосів, соціалісти, яких очолював Ігор Додон перед тим, як став президентом Молдови, набирають 31,4% голосів.

Читайте також: Що очікувати від парламентських виборів у Молдові?

Проєвропейська коаліція ACUM – на другому місці із 26% голосів. Вона випереджає владну Демократичну партію, яка посідає третє місце з 24% голосів виборців. У консервативної популістської партії ШОР – 10 відсотків голосів виборців.

Активність виборців, за даними ЦВК, склала 49 відсотків.

За зміненою системою виборів, за 101 місце в парламенті борються 14 партій і 1 блок, а також 320 депутатів-одномандатників. Вибори проводять за мішаною системою: 50 депутатів за партійними списками і 51 – в одномандатних округах. Дотепер вибори в Молдові відбувалися тільки за партійними списками.

Для потрапляння до парламенту партія має набрати не менш ніж 6% голосів, блок – не менш ніж 8%. В одномандатних округах перемагає кандидат, що набрав голосів більше, ніж будь-хто інший, в один тур.

Якщо новий парламент не зможе сформувати владну коаліцію протягом 45 днів після оголошення результатів виборів, президент розпустить його і оголосить нові вибори.

Додон 24 лютого заявив про «високий ризик позачергових виборів у найближчі кілька місяців».

Читайте також: Вибори в Молдові: влада і опозиція говорять про фальсифікації з виборцями з Придністров’я