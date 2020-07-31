Виші цього року зможуть прийняти на бюджет майже на 6% бакалаврів більше – МОН

У 2020 році загалом по Україні державне замовлення за освітнім ступенем «Бакалавр» складає 84,6 тисяч місць, що на 5,9% більше, ніж у 2019 році, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Крім того, за повідомленням, за освітнім ступенем «Магістр» на основі повної загальної середньої освіти обсяг держзамовлення складає 6,04 тисячі місць (магістри медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування).

«У 2020 році збільшилась кількість випускників 11-х класів на 11%, у порівнянні із 2019, тож і державне замовлення на бакалаврів і магістрів на основі повної загальної середньої освіти було відповідно збільшено», – цитує МОН слова гендиректора директорату вищої освіти й освіти дорослих Олега Шарова.

Державне замовлення на підготовку бакалаврів у вишах, що належать до сфери управління МОН, збільшено зокрема на такі галузі технічного й освітнього профілю, як:

Інформаційні технології – на 39,9%;

Механічна інженерія – на 13,3%;

Електрична інженерія – на 11,6%;

Виробництво та технології – на 11,1%;

Гуманітарні науки – на 10,8%;

Хімічна та біоінженерія – на 10,0%;

Електроніка та телекомунікації – на 10,0%;

Аграрні науки та продовольство – на 9,1%;

Математика та статистика – на 8,8%.

Водночас зменшено обсяг державного замовлення для бакалаврів на ті спеціальності, кількість випускників яких на ринку праці відчутно переважає потребу, уточнили у міністерстві. Зокрема, це:

Сфера обслуговування – на 47,4%:

Журналістика – на 30,3%;

Управління й адміністрування – на 24,0%;

Право – на 17,6%;

Соціальні й поведінкові науки – на 11,6%;

Міжнародні відносини – на 6,3%.

За даними МОН, обсяг держзамовлення за освітнім ступенем «Магістр» на основі ОС бакалавра становить у 2020 році 45 тисяч місць.

«Держзамовлення на магістрів на основі ОС бакалавра цього року менше від минулого, що пов’язано зі зменшенням обсягу випуску бакалаврів, але потрібно віддати належне керівництву МОН, яке змогло відстояти збільшення таких місць у порівнянні з проєктними цифрами постанови», – сказав Шаров.

Цього року на аспірантуру й докторантуру державне замовлення складає 4 288 та 431 місць відповідно, йдеться в повідомленні.

У МОН нагадали, що реєстрація електронних кабінетів для подання заяв на вступ до вишів розпочнеться 1 серпня о 10:00.