У МОН оголосили конкурс досліджень для провідних і молодих вчених

Міністерство освіти і науки оголосило прийом заявок на другий конкурс Нацфонду досліджень, в якому підтримку зможуть отримати колективи провідних і молодих учених.

Податися можна від 21 травня до 26 червня.

«Конкурс є загальногалузевим, тобто не обмеженим за напрямами, та колективним – для груп від 2 до 7 науковців. Щоб подати проєкт, його науковий керівник і виконавці повинні попередньо зареєструватися на сайті фонду. Потім один із них має заповнити заявку онлайн і додати низку документів у pdf-форматі. Також передбачено можливість додатково залучати у проєкт до 3 асистентів із числа молодих учених і студентів. Їм не потрібно реєструватися на сайті, однак їхню участь потрібно вказати в заявці, без зазначення конкретних прізвищ», – йдеться в повідомленні.

Голова НФД Леонід Яценко заявив, що завдяки цьому конкурсу хочуть підтримати «найкращих українських учених, що працюють на світовому рівні, та їхніх молодих учнів».

«Зокрема, серед виконавців проєкту не менш як 50% мають бути молоді вчені. Водночас ми поставили досить високі вимоги до наукового здобутку керівника проєкту», – розповів Яценко.

У МОН наголошують, що подача заявки відбувається виключно в електронній формі, надсилати паперові документи у фонд не потрібно. Кожен виконавець проєкту, включно з керівником, під час подачі заявки ідентифікується за допомогою електронного підпису.

Бюджет конкурсу на 2020 рік становить 150 мільйонів гривень.

Проведення експертизи та підбиття підсумків завершиться до 18 серпня 2020 року.

15 травня Національний фонд досліджень відкрив прийом заявок на перший конкурс наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства».

Національний фонд досліджень був створений у липні 2018 року.