МОН: принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплені понад 96% працівників шкіл

Станом на 18 листопада принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено 96,1% працівників закладів загальної середньої освіти України, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Повний цикл вакцинування, за його словами пройшли понад 544 тисячі працівників шкіл, або майже 84% від загальної кількості.

«Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють Луганська область – 92,4%, Харківська – 92,2% та Черкаська – 91,6%. У Рівненській, Тернопільській та Закарпатській областях ми, як і раніше, на жаль, спостерігаємо нижчі темпи вакцинації. В кожному з цих регіонів жодної дози щеплення ще не отримали близько 7% вчителів», – написав Шкарлет у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що з понеділка, 22 листопада понад 11 тисяч шкіл в Україні повертаються до очного формату навчання, зокрема, за парти повернуться школярі Києва.

Станом на 15 листопада у МОН повідомяли, що повний цикл щеплення від COVID-19 отримали 81% працівників шкіл.