МОН: розробка механізму вступу-2022 перебуває на «фінальній стадії»

Міністерство освіти і науки заявляє, що розробка механізму вступу до вишів у 2022 році перебуває на «фінальній стадії».

«МОН спільно з Комітетом освіти, науки та інновацій ВРУ, освітянами, експертами і батьками в оперативному режимі працює над остаточним механізмом вступу у 2022 році. Його розробка перебуває на фінальній стадії, і вже найближчим часом він буде презентований», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ввечері 24 березня.

У МОН нагадали, що Верховна Рада 24 березня ухвалила законопроєкт №7132, який дозволяє одноразову зміну алгоритмів вступу до університетів і складання ДПА.

«Держава, у першу чергу, висловила довіру педагогам, які в цьому навчальному році виставлять учням підсумкові оцінки без державної підсумкової атестації. Головним для нас є забезпечення максимальної безпеки учасників освітнього процесу. На жаль, це означає неможливість проведення зовнішнього незалежного оцінювання в традиційному форматі у 2022 році. Доступність вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти для всіх громадян України незалежно від місця їх перебування є нашим найвищим пріоритетом», – сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, завдяки цифровізації будуть створені «максимально безпечні» умови для учасників вступної кампанії, а під час офлайн-процедур будуть максимально дотримані безпекові протоколи.

Шкарлет додав, що заклади освіти мають докласти всіх зусиль, щоби вступна кампанія «пройшла на засадах доброчесності, а прагнення вступників були реалізовані на засадах максимальної прозорості».

28 лютого Міністерство освіти і науки повідомило, що через масштабне вторгнення російських військ в Україну очільник МОН Сергій Шкарлет підписав наказ, яким звільнив від проходження Державної підсумкової атестації учнів, що завершують здобуття початкової і базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.