На закритому засіданні ВР розглянула понад 20 законопроєктів

24 березня Верховна Рада провела закрите пленарне засідання, під час якого розглянула 24 законопроєкти.

Зокрема, народні депутати запровадили кримінальну відповідальність за публікацію інформації про переміщення Збройних сил України та за нецільове використання гуманітарної допомоги.

Окрім того, встановили покарання для осіб, які допомагають державі-агресору та обмежили для них доступ до посад державного та місцевого рівнів.

Також парламентарі на час воєнного стану спростили набуття прав користування на земельні ділянки сільськогосподарського призначення та процедуру присвоєння спеціальних звань поліції.

На пленарному засіданні також проголосували і за низку питань, пов’язаних з військовослужбовцями: зокрема врегулювали соцзахист для ветеранів війни та пенсії для членів сімей колишніх військовослужбовців, у тому числі добровольців, загиблих (померлих) під час участі в АТО/ООС.

Окрім того, Рада розширила перелік посадовців, яким може надаватись державна охорона, а також скасувала кримінальну відповідальність у випадках добровільної здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв.

Парламент також вніс зміни до деяких законодавчих актів у сфері освіти, скасувавши проходження державної підсумкової атестації (ДПА), інші вступні випробування здійснюватимуться в особливому порядку.

А ще депутати звільнили з посади міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка і призначили на його місце представника від монобільшості Миколу Сольського.