Денісова вимагає від Росії подальшого лікування військовополонених моряків

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає від Росії медичного обстеження і подальшого лікування військовополонених українських моряків.

Як написала вона у фейсбуці, про це вона написала листа російському омбудсманові Тетяні Москальковій у зв’язку з тим, що стало відомо про намір російського уповноваженого з прав людини відвідати військовополонених.

«Перш за все, перевірити стан тримання та наявність умов для лікування поранених моряків Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменка. Також, зі слів адвокатів, у Володимира Терещенка, В’ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка погіршився стан здоров’я. Тому звернула увагу уповноваженого Росії на необхідність медичного обстеження та подальшого лікування цих моряків», – заявила українська уповноважена.

«Чекаю на реагування Тетяни Москалькової та інформацію щодо надання необхідної лікарської допомоги», – додала Людмила Денісова.

Про поганий стан здоров’я одного з полонених, пораненого Василя Сороки, повідомляв також увечері 31 січня його адвокат Сергій Бадамшин. За його словами, лише нині лікарі виявили, що в моряка через поранення 25 листопада пошкоджений іще один м’яз руки.

25 листопада 2018 року російські силовики в міжнародних водах неподалік Керченської протоки відкрили вогонь по трьох українських кораблях і силою захопили їх, а також узяли в полон 24 українських моряків, при цьому троє з них були поранені.

Морякам, усупереч міжнародному праву, яке визначає їхній статус як військовополонених, висунули кримінальні звинувачення в «порушенні російського кордону». Підконтрольні Москві суди у Криму взяли полонених під арешт на два місяці. Їх доставили з Криму до Росії, до Москви. Росія тривалий час не дозволяла відвідати їх українським консульським працівникам. Усі 24 захоплені українці оголосили себе військовополоненими, відмовились давати свідчення і визнавати свою провину в нібито «незаконному перетині Росії».

Дії Росії викликали різку критику в багатьох країнах, у першу чергу в Європі, а також у США, разом із вимогами негайно звільнити моряків. У Москві відповідають, що ці заяви нічого не змінять у долі моряків, за якими Росія не визнає статусу військовополонених.