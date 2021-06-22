Головні новини на ранок: угода про військову співпрацю з Британією, санкції США проти Білорусі, поразка збірної України

Під Києвом стався вибух у житловому будинку, Україна та Британія домовилися про спільне будівництво кораблів та баз ВМС, США запровадили санкції проти Білорусі, збірна програла на Євро-2020.

Вибух у будинку під Києвом: пожежу локалізували, рятувальники виявили тіло загиблого

У селі Білогородка під Києвом стався вибух у п'ятиповерховому будинку. Внаслідок цього почалася пожежа, яку ліквідовували кілька годин. Одна людина загинула, двох госпіталізували, ще шестеро постраждали, однак їхати у лікарню відмовилися. Про причину вибуху не повідомлялося.

Україна та Британія домовилися про спільне будівництво кораблів та баз для українських ВМС

В Одесі на борту ракетного есмінця королівського військово-морського флоту HMS Defender міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України. «Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України», – повдіомили у Міністерстві оборони України.

США запроваджують санкції проти Білорусі

Сполучені Штати запроваджують санкції проти 16 фізичних та п’яти юридичних осіб у відповідь на репресії з боку режиму Олександра Лукашенка проти представників опозиції та ЗМІ. Таким чином Вашингтон приєднався до санкцій, раніше запроваджених Великою Британією, Канадою та Європейським союзом. Під санкції потрапили зокрема білоруський Комітет державної безпеки (КДБ), внутрішні війська країни, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС. Також санкції запроваджено щодо прессекретаря Лукашенка, командувача внутрішніми військами, голови КДБ Білорусі.

«Євро-2020»: Україна програла Австрії

Збірна України поступилася в останньому матчі групового турніру чемпіонату Європи з футболу. Українці програли команді Австрії з рахунком 0:1. У своїй групі збірна посіла третє місце. Україна має шанси пробитися до наступного раунду разом з кращими командами, які посіли третє місце у своїх групах.

Бойовики 14 разів порушували режим тиші за добу – штаб

Російські гібридні сили 14 разів порушували режим тиші за добу 21 червня. Зокрема, обстріли фіксували поруч із Красногорівкою, Гнутовим, Луганським, Пісками, Водяним, Майорським. За даними штабу, бойовики вели вогонь із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, поруч із Залізним і Луганським, згідно зі зведенням, незаконні збройні угруповання здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.