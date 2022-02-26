Зеленський вирішив присвоїти звання Героя України морпіху, який загинув при підриві Генічеського мосту

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вирішив посмертно присвоїти звання Героя України саперу 35-ї окремої бригади морської піхоти Віталію Скакуну, який загинув при підриві Генічеського автомобільного мосту для зупинення просування танкової колони російських військ.

«Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст», – заявив Зеленський у відеозверненні 26 лютого.

Сапер інженерно-саперного відділення окремого батальйону окремої 35-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Віталій Скакун загинув 24 лютого, повідомила напередодні пресслужба бригади.

«Матрос Віталій Скакун зголосився підірвати Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування ворожої танкової колони. Він замінував важливий стратегічний об’єкт, але вчасно відійти звідти не встиг», – йдеться у повідомленні прес-служби бригади.

Згідно з повідомленням, Віталій вийшов на зв’язок і повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. У бригаді говорять, що його вчинок значно уповільнив просування російських сил і дав змогу підрозділу передислокуватися й організувати оборону.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».