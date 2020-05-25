До України повернулися 7 моряків, звільнених з піратського полону – Єнін

До України повернулися звільнені з піратського полону семеро моряків з судна «MSC TALIA F».

«Звільнення наших моряків є результатом злагодженої, наполегливої роботи українських дипломатів та судновласника, який був активно задіяний у процесі перемовин з піратами», – повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 24 травня заявив, що семеро громадян України, яких захопили пірати в Гвінейській затоці в березні, звільнені.

22 березня видання Seafarers Journal повідомило про захоплення сімох українських моряків на борту контейнеровозу MSC TALIA F, який йшов під прапором Мадйери. За даними видання, громадяни України стали єдиними заручниками піратів з цього судна.