У Москві заявили про масовану атаку дронів, у Підмосков’ї горить склад логістичної компанії

У столиці Росії Москві й Підмосков’ї заявили про масовану атаку дронів вночі проти 28 липня.

Губернатор Московської області РФ Андрій Воробйов повідомив, що дрон ударив по багатоповерховому будинку на вулиці Земській у Чехові. Мер Чехова Михайло Собакін уточнив, що внаслідок атаки пошкоджений фасад будинку і дві квартири, ніхто не постраждав.

За даними Воробйова, ППО нібито знищила кілька десятків безпілотників над територіями Домодєдова, Подольська, Раменського і Коломни.

Видання Astra пише, що після атаки дронів біля котельні Чеховського регенератного заводу загорілися шини. Інформацію підтвердив Собакін. За його даними, на території заводу «сталося займання гуми». За 800 метрів від заводу, за даними видання, розташований інший завод – «Гідростальконструкція», про атаку на який писав український моніторинговий канал Exilenova+.

У Коледіно в Подольську, за даними телеграм-каналів, зокрема Astra, зайнявся склад логістичної компанії 3PL. Поруч розташований склад Wildberries. У компанії заявили, що він «працює у штатному режимі». Логістичні центри компанії раніше неодноразово зазнавали атак дронів.

У Міноборони Росії заявили, що сили ППО збили 356 українських безпілотників над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Тульської, Ростовської, Рязанської, Смоленської областей, московського регіону, окупованого Криму і над акваторією Азовського моря.

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що у напрямку московського регіону летіло понад 390 дронів, і більшу частину, за його словами, збили «на далеких підступах». 81 український дрон знищений на підльоті до Москви, написав він у своєму телеграм-каналі.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».