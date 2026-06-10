У Москві підлітків звинуватили у замаху на співробітника військового підприємства. Вони нібито заклали вибухівку під його автомобіль

Слідчий комітет Росії заявив про затримання двох підлітків у справі про замах на співробітника одного з науково-виробничих підприємств. Увечері 9 червня ЗМІ повідомили про вибух автомобіля Zeekr на паркуванні в Москві. У Слідчому комітеті РФ пізніше повідомили, що спецслужби «шляхом детонації» знешкодили «підозрілий предмет» під машиною.

Затримані – неповнолітні дівчина та хлопець. Дівчина, як стверджує слідство, «за вказівкою кураторів забрала у схованці вибуховий пристрій, який передала» хлопцеві. Він розмістив цей пристрій, а також GPS-трекер на автомобіль, який належав співробітнику одного з науково-виробничих підприємств.

Ім’я співробітника, на якого готувався замах, не називається. «Агентство» припускає, що, ймовірно, йдеться про співробітника технопарку науково-дослідного інституту «Полюс», який входить до структури «Ростеху». З панорами «Яндекс.Карт» журналісти дійшли висновку, що підірвана машина стояла на паркуванні з іншого боку дороги перед цим НДІ.

Проти підлітків порушено кримінальну справу за статтями про замах на вбивство, незаконне виготовлення, передавання, зберігання та носіння вибухових речовин. Їх перевіряють на причетність до скоєння «аналогічних злочинів».





За кілька годин до цього в мікрорайоні Авіаторів у Балашисі під Москвою підірвали BMW Х3, загинув водій. Кілька джерел повідомили, що загиблий – начальник управління постачання ракет і боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії, полковник Дамір Давидов. Офіційно це не підтверджено. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 10 червня відмовився назвати його ім’я, вказавши що про вибух доповіли Володимиру Путіну. «Агентство» зазначає, що влада РФ уперше не розкриває ім’я загиблого.



