Розвідка Британії: влада Москви тисне на будівельні фірми, щоб заповнити квоти «добровольців» для війни

Влада столиці Росії Москви погрожує будівельним компаніям розірвати з ними контакти, якщо вони не досягнуть квот на надання «добровольців» для війни проти України, повідомляє британська розвідка.

«Повідомляється, що одній компанії поставлено за мету набрати 30 «добровольців» до кінця серпня 2023 року. Цей крок, ймовірно, в першу чергу, стосуватиметься етнічних меншин із бідніших регіонів Росії, таких як Дагестан і країни Центральної Азії, які складають більшість будівельників Москви», – заявили у розвідці.

Там додали, що цей захід, цілком імовірно, схвалений мером Москви Сергієм Собяніним. «Це продовжує його спроби мінімізувати вплив конфлікту на заможніших москвичів, водночас демонструючи підтримку воєнних зусиль», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в огляді Міноборони Британії із посиланням на дані розвідки йшлося про те, що Росія майже напевно бореться з кризою військово-медичного забезпечення після того, як протягом 17 місяців повномасштабного вторгнення в Україну втрачала в середньому близько 400 осіб на день.

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.