У британській розвідці кажуть, що РФ переживає кризу військово-медичного забезпечення

Росія майже напевно бореться з кризою військово-медичного забезпечення після того, як протягом 17 місяців повномасштабного вторгнення в Україну втрачала в середньому близько 400 осіб на день. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії із посиланням на дані розвідки.

«Приріст військових втрат, ймовірно, підірвав нормальне надання деяких цивільних медичних послуг у РФ, особливо в прикордонних регіонах поблизу України. Цілком ймовірно, що багато спеціалізованих військових госпіталів зарезервовані для поранених військових. Як стверджує керівник підрозділу бойової медицини компанії «Калашников», цілком ймовірно, що близько 50 відсоткам російських бойових втрат можна було запобігти, надавши належну першу медичну допомогу», – йдеться в огляді.

Британська сторона також каже, що дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з «неналежним використанням грубого російського бойового джгута, що перебуває на озброєнні, є основною причиною смертей і ампутацій, яким можна було б запобігти».

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.